قالت هيئة البث العامة ووسائل إعلام إسرائيلية إن المدعية العسكرية يفعات تومر يروشامي، المستقيلة مؤخرا، مفقودة، مشيرة إلى أن الشرطة عثرت على سيارتها قرب شاطئ في تل أبيب حيث تركت فيها «رسالة انتحار».

ونقلت صحيفة «هآرتس»عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله إن هناك مخاوف على حياة المدعية العسكرية بعد فقدان الاتصال بها.

ولفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن الشرطة اطلقت عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية فارغة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير«أمر بتجنيد كل قدرات الجيش في البحث عن المدعية العسكرية المفقودة».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى ان يفعات تومر يروشامي تركت رسالة انتحار في منزلها، فيما أفادت صحيفة «يسرئايل هايوم» بأنه تم العثور على «رسالة وداع» في سيارتها.