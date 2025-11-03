قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للمشاركة بفعاليات مؤتمر حوار المنامة في نسخته الحادية والعشرين، والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية.



ويعد المؤتمر من أبرز المنتديات الإقليمية المعنية بمناقشة قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك فيه وزراء الخارجية ورؤساء الأركان وقادة الجيوش والخبراء الإستراتيجيين من مختلف دول العالم، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز الديبلوماسية الأمنية وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان كلا على حدة، قائد القيادة المركزية الأميركية الصديقة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة اليمنية، ورئيس هيئة الدفاع لمملكة هولندا الصديقة، ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة للمملكة المتحدة الصديقة، وقائد الجيش اللبناني الشقيق، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة أهم المواضيع ضمن محور الزيارة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما شارك خلال الزيارة وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله المشعل، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن رائد مبارك السكران، والملحق العسكري الكويتي لدى مملكة البحرين العميد الركن محمد راشد المطيري.