غادر البلاد نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ وذلك بعد زيارته الرسمية للبلاد.



وكان في وداعه على أرض المطار وزيرة الأشغال العامة رئيسة بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان، وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم الناجم.