نائب الرئيس الصيني يُغادر البلاد بعد زيارة رسمية 3 نوفمبر 2025 المصدر : كونا A+ A- نائب رئيس الصين هان تشنغ مصافحا وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان قبيل مغادرته البلادنائب رئيس الصين هان تشنغ لدى مغادرته البلاد وفي وداعه وزيرة الأشغال العامة رئيسة بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان غادر البلاد نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ وذلك بعد زيارته الرسمية للبلاد.وكان في وداعه على أرض المطار وزيرة الأشغال العامة رئيسة بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان، وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم الناجم.