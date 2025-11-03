

خطف البديل البرتغالي غونسالو راموش فوزا قاتلا لفريقه باريس سان جرمان حامل اللقب أمام ضيفه نيس 1-0 أمس الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي صعد فيها مرسيليا إلى المركز الثاني.



وكان سان جرمان في طريقه إلى تعادل رابع في آخر خمس مباريات ضمن الـ «ليغ 1»، لكن راموش فك شيفرة الحارس السنغالي يافان ضيوف في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



كما كان يمكن لفريق العاصمة أن يخسر صدارة الترتيب وفقا لباقي النتائج، لكنه حافظ على المركز الأول بـ 24 نقطة، في حين تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.



وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد المباراة: «اللعب أمام نيس محبط لأنهم يدافعون بشكل ممتاز، قمنا بالعمل المطلوب واستحققنا الفوز بجدارة».



وعلق إنريكي على التكتل الدفاعي للمنافس قائلا: «أحب مهاجمة الأسلوب الدفاعي المنخفض، لأن عليك أن تكون دقيقا، فلا يوجد وقت ولا مساحات، إنه أمر مثير للاهتمام واستراتيجي، سواء في التحركات بالكرة أو من دونها. إنها مرحلة من اللعب التي أحبها أكثر».



وصعد مرسيليا منقوص العدد إلى المركز الثاني بعد فوزه الصعب على مضيفه أوكسير بهدف نظيف سجله الإنجليزي أنجيل غوميس (30)، فيما طرد زميله السويسري أوليسيس غارسيا ببطاقة حمراء مباشرة (65)، قبل أن يكمل أوكسير آخر دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين أيضا إثر طرد العاجي سينالي ديوموند (90+3).



وواصل باريس أف سي الصاعد حديثا إلى الـ «ليغ 1» توهجه وأسقط مضيفه موناكو 1-0.