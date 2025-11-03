

واصل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه وقاد فريقه ريال مدريد لتعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بتسجيله هدفين من رباعية الفوز على ضيفه فالنسيا 4-0 أمس الأول، في المرحلة الحادية عشرة.



وفرض مبابي غداة تسلمه الحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي في الموسم الماضي نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدفين الاول والثاني (19 من ركلة جزاء و31)، رافعا رصيده إلى 13 هدفا في 11 مباراة في «الليغا» هذا الموسم، وإلى 18 هدفا خلال 14 مباراة في مختلف المسابقات.



وأضاف الانجليزي جود بيلينغهام الثالث (44)، ليؤكد عودته إلى مستواه الرائع بعد جراحة الكتف التي خضع لها هذا الصيف، مسجلا هدفه الثالث في مبارياته الثلاث الأخيرة، واختتم المهرجان التهديفي ألفارو كاريراس بتسجيله الرابع (82)، في مباراة شهدت إهدار البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء تصدى لها الحارس خولن أغيريسابالا (43).



وعزز النادي الملكي صدارته بعدما رفع رصيده في المركز الاول إلى 30 نقطة.



قال شابي ألونسو مدرب «الملكي»: «لا أعلم إن كانت المباراة التي قدمناها مثالية، ولكن الأمور سارت على ما يرام، نجحنا في إدارة دقائق الشوط الثاني بالكيفية التي أردناها، لقد كنا الطرف المسيطر، وحصلنا على النتيجة التي أردناها، بعدما لعبنا بذكاء»، مضيفا لا نريد أن نسترخي، نحن نريد أن نخوض كل مباراة بالتحضير الذهني الضروري.



وواصل أتلتيكو مدريد سلسلة مبارياته من دون خسارة في الدوري والتي وصلت إلى 10 تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه إشبيلية 3-0، ليرفع «روخيبلانكوس» رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. وحقق ريال سوسيداد فوزا قاتلا على ضيفه أتلتيك بلباو 3-2.



وتختتم المرحلة الـ 11 للدوري الإسباني مساء اليوم بلقاء يجمع ريال أوفيديو مع أوساسونا.