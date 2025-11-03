

عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بعد تغلبه على أستون فيلا 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هدفي ليفربول المصري محمد صلاح (45+1) بعد خطأ فادح من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والهولندي ريان خرافنبرخ (58).



وبات في رصيد صلاح التهديفي 250 هدفا في مختلف المسابقات، كما عادل النجم التاريخي السابق لمانشستر يونايتد واين روني بأكبر عدد من المساهمات التهديفية لناد واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز (276، بتسجيله 188 هدفا وتقديمه 88 تمريرة حاسمة).



وتنفس المدرب الهولندي أرني سلوت الصعداء بهذا الفوز الذي رفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الثالث خلف بورنموث بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد فيلا عند 15 نقطة بعدما كان حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري.



وهذه أول مرة يخرج فيها ليفربول بشباك نظيفة في 10 مباريات، قبل لقاء مرتقب مع ضيفه ريال مدريد الإسباني في دوري الأبطال.



وقال سلوت بعد المباراة: «من الرائع دائما أن نرى صلاح يسجل الأهداف، هذا هو صلاح الذي أريده أنا، ويريده هو، ونريده جميعا أن نراه، لقد سجل الأسبوع الماضي، والآن يعود للتسجيل مجددا، لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، لأنه ببساطة محمد صلاح».



وتحدث سلوت عن الأداء الجماعي للفريق، موضحا: «منذ الدقيقة الأولى شعر الجميع بأهمية المباراة، كان واضحا أننا مستعدون بشكل جيد، سجلنا من ضغط عال واستفدنا من أخطاء المنافس، وعلينا أن نستمر في التطور».



وحسم تشلسي «ديربي لندن» بفوزه على مضيفه توتنهام 1-0، ورفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة متساويا مع توتنهام، لكنه بقي خلفه في المركز الرابع بفارق الأهداف.



وتختتم المرحلة الـ 10 للدوري الإنجليزي بمباراة واحدة مساء اليوم، حيث يحل إيفرتون ضيفا على سندرلاند.