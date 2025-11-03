نجا إنتر، وصيف بطل الموسم الماضي، من فخ مضيفه فيرونا المتواضع عندما تغلب عليه بصعوبة 2-1 مواصلا صحوته ومشددا الخناق على نابولي حامل اللقب، الأحد في المرحلة العاشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وبكر «النيراتزورى» بالتسجيل عبر لاعب وسطه المهاجم الدولي الپولندي بيوتر جيلينسكي بتسديدة «على الطاير» اثر ركلة ركنية انبرى لها لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (16).



ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر مهاجمه البرازيلي جيوفاني بتسديدة بعيدة اثر تمريرة من النيجيري غيفت أوربان (40)، قبل أن يخطف الضيوف هدف الفوز عندما مرر نيكولو باريلا كرة عرضية تابعها المدافع الدنماركي مارتين فريزي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من الدقائق الست التي احتسبت وقتا بدل ضائع.



وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه كومو.



في المقابل، مني فيرونا بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتا وبقي إلى جانب بيزا وفيورنتينا وجنوى دون انتصار حتى الآن هذا الموسم.



واستمر غياب المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام عن صفوف إنتر بسبب إصابة عضلية حرمت النادي أيضا من خدمات لاعب وسطه الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان، إلى جانب المدافعين ماتيو دارميان والارجنتيني توماس بالاسيوس.