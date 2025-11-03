أقال ولفرهامبتون مدربه البرتغالي فيتور بيريرا الأحد بعد فشله في الفوز بأي من مبارياته العشر الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان بيريرا وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي بعد أن قاد الفريق إلى منطقة الأمان الموسم الماضي.



ومع ذلك، فإن حصد نقطتين فقط حتى الآن هذا الموسم وضع بقاء النادي في الدوري الممتاز الذي استمر لثماني سنوات، في خطر كبير.



وقال النادي في بيان غداة الخسارة القاسية امام فولام 0-3 والتي وضعته على بعد ثماني نقاط من منطقة الأمان في المركز الاخير «انفصل ولفرهامبتون عن مدربه فيتور بيريرا، بعد بداية مخيبة للآمال في موسم 2025-2026».



وأضاف «عند وصوله إلى مولينيو في ديسمبر الماضي، ترك بيريرا ومساعدوه بصمتهم فور وصولهم، حيث قادوا الفريق إلى النصف الثاني الناجح من الدوري الإنكليزي الممتاز».



وتابع «ومع ذلك، تراجعت النتائج والأداء هذا الموسم عن المستويات المقبولة، ونتيجة لذلك، كان من الضروري إجراء تغيير في القيادة»، دون الكشف عن اسم خليفة المدرب البرتغالي.



وأنهى ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز السادس عشر، لكنه خسر خدمات مهاجمه الأسطوري البرازيلي ماتيوس كونيا لصالح مان يونايتد، والظهيرين الجزائري ريان آيت نوري والبرتغالي نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية إلى مان سيتي وفنربخشه التركي تواليا.



ويسافر ولفرهامبتون الذي يعاني حاليا من سلسلة هزائم من أربع مباريات، إلى لندن السبت المقبل لمواجهة تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج.