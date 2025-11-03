القاهرة ـ محمد سامي



تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء اليوم الإثنين، صوب مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، لمتابعة مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.



وتشهد منافسات دور المجموعات في البطولتين مشاركة 4 أندية مصرية هي: الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية.



ووفقا للوائح البطولة فيمكن لأي فريقين من نفس البلد أن يلتقيا معا في دور المجموعات، وهو ما يعني إمكانية تواجد الأهلي وبيراميدز في نفس المجموعة لأن كليهما في تصنيفين مختلفين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي نفس الحال في الكونفدرالية حيث قد تتجدد المواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي لوقوعهما في تصنيفين مختلفين.



الخطيب يحتفظ برئاسة الأهلي



إلى ذلك، احتفظ محمود الخطيب برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للدورة 2025-2029، فيما حسمت قائمته بالكامل مقاعد المجلس بعد الانتخابات التي جرت الجمعة في مقر النادي بالجزيرة.



وأعلنت اللجنة القضائية التي أشرفت على عملية الانتخابات فوز قائمة محمود الخطيب بكامل أعضائها بمقاعد مجلس الإدارة، حيث فاز ياسين منصور بمقعد نائب الرئيس وخالد مرتجي بأمانة الصندوق، وكل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال بالعضوية، وإبراهيم العامري ورويدا هشام بالعضوية تحت سن 35 عاما.



وكانت الانتخابات قد جرت فعليا على مقاعد العضوية فوق السن فقط، فيما حسمت في بقية الفئات بالتزكية بمجرد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وحصول المرشحين على موافقة 25% من الحضور.



وحصل الخطيب على 10.963 صوتا بنسبة 93% من الحاضرين، ليواصل رئاسة الأهلي لفترة ثالثة بعدما سبق له التربع على منصب الرئيس منذ نوفمبر 2017.



من ناحية أخرى، وفي انطلاقة الجولة الـ13 من الدوري المصري، تمكن الإسماعيلي من تحقيق فوز ثمين على كهرباء الإسماعيلية 2-1 في لقاء مثير، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط، كما حقق فاركو فوزه الثاني على التوالي وذلك على حساب الجونة بهدف نظيف رافعا رصيده إلى 12 نقطة مقابل 15 نقطة للجونة، كما سيطر التعادل السلبي على مواجهة غزل المحلة أمام مودرن سبورت ليصل رصيد الفريقين إلى 16 نقطة.



فضية مونديال اليد للناشئين



على صعيد آخر، منحت كرة اليد المصرية جرعة فخر جديدة، بعدما توج منتخب الناشئين تحت 17 عاما بالميدالية الفضية لبطولة العالم في نسختها الأولى التي استضافتها المغرب، حيث قدم «الفراعنة الصغار» بقيادة المدرب عماد إبراهيم أداء بطوليا في المباراة النهائية التي امتدت لأشواط إضافية أمام ألمانيا قبل أن يخسر المنتخب الوطني بفارق هدف وحيد (43-44) في الثواني الأخيرة.



وقد تم استقبال بعثة المنتخب في القاهرة بشكل رسمي، وسط احتفاء مستحق بهذا الجيل الواعد الذي واصل مسيرة إنجازات كرة اليد المصرية عالميا.