فرض كومو التعادل السلبي على مضيفه نابولي حامل اللقب المتصدر في عقر داره أمس الأول، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت فوز يوفنتوس الصعب على مضيفه كريمونيزي 2-1 في مستهل مباريات مدربه لوتشانو سباليتي.



وافتقد نابولي لجهود نجمه المخضرم البلجيكي كيفن دي بروين (34 عاما) الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر للاصابة.



ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة.



من ناحيته، واصل كومو بقيادة مدربه لاعب خط الوسط السابق الإسباني سيسك فابريغاس نتائجه الرائعة حيث لم يذق طعم الخسارة في مباراته الثامنة تواليا في الدوري، معززا مركزه الخامس برصيد 17 نقطة.



من جهته، أبدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، ارتياحه رغم تعادل فريقه، وقال: «رأيت مباراة حماسية وعلى مستوى عال، يمكنهم الشكوى من ضربة الجزاء المهدرة، لكن في الشوط الثاني استحققنا نتيجة أفضل، البعض يظن أن كومو فريق صغير لأن اسمه كومو فقط، لكنهم فريق يقوم بعمل رائع حقا، لقد أسعدتني تلك المباراة أكثر من الانتصارات التي حققناها في الفترة الأخيرة».



وزاد أودينيزي محن ضيفه أتالانتا وألحق به خسارته الاولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-0.



واستهل مدرب إيطاليا السابق لوتشانو سباليتي بعد يومين من تعيينه بدلا من الكرواتي إيغور تودور، مهامه الفنية مع يوفنتوس بفوز صعب على مضيفه كريمونيزي 2-1، ليرفع «اليوفي» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند 14 نقطة في المركز التاسع.



وتختتم المرحلة الـ10 للدوري الإيطالي بمباراتي ساسوولو مع جنوى، ولاتسيو مع كالياري.



ألمانيا



إلى ذلك، أحكم بايرن ميونيخ حامل اللقب قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الساحق على وصيفه باير ليفركوزن 3-0 أمس الأول في المرحلة التاسعة.



وحافظ بايرن (27 نقطة) على فارق النقاط الخمس مع ملاحقه لايبزيغ الذي عاد إلى الوصافة التي فقدها ليوم واحد بعد فوزه على شتوتغارت 3-1 في وقت سابق.



وتجمد رصيد ليفركوزن الذي يسافر إلى البرتغال للقاء بنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في دوري الأبطال، عند 17 نقطة في المركز الخامس.



وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول هذا الموسم، وقد جاء على حساب ضيفه سانت باولي 4-0.



وتعادل ماينز مع فيردر بريمن 1-1، كما تعادل هايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت 1-1 وهايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت 0-0.