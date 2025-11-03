سجل قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي هدفا متأخرا (89) لم يكن كافيا لتجنيب فريقه إنتر ميامي الخسارة أمام مضيفه ناشفيل 1-2 في ثاني مباريات سلسلة الدور الإقصائي الأول للدوري الأميركي في كرة القدم.



وتقدم ناشفيل بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها سام ستوريدج (9 من ركلة جزاء) وجوش باور (45)، قبل أن يقلص ميسي الفارق بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة من مواطنه رودريغو دي بول.



وكان «ميامي» حسم المباراة الأولى على أرضه 3-1 بينها ثنائية لميسي، وسيستضيف «الآم» المباراة الثالثة الحاسمة السبت المقبل في ميامي.



ويأمل إنتر ميامي، صاحب المركز الثالث في الموسم العادي في المنطقة الشرقية والمرشح للفوز في سلسلة مبارياته في الدور الأول ضد ناشفيل السادس، في تجنب تكرار خروجه من الدور الأول الموسم الماضي أمام أتلانتا في ظروف مماثلة.



وكان «ميامي» حسم المباراة الأولى من الدور الإقصائي الأول أمام أتلانتا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر المباراتين التاليتين ويخرج خالي الوفاض.



ويقام نظام الدور الإقصائي الأول بتأهل الأفضل في سلسلة من 3 مباريات.



وبحال تأهل ميامي، سيلاقي في نصف نهائي المنطقة الشرقية الفائز بين سينسيناتي وكولومبوس كرو.



وضمن فيلادلفيا، صاحب أفضل سجل في الموسم العادي، تأهله إلى الدور الثاني بفوزه على مضيفه شيكاغو 3-0 في المباراة الثانية بعدما كسب الأولى على ارضه 4-2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2).



ويلتقي فيلادلفيا مع شارلوت إف سي أو نيويورك سيتي إف سي في نصف نهائي المنطقة من مباراة واحدة.



كما تأهل فانكوفر وايتكابس بقيادة المهاجم الألماني المخضرم توماس مولر بفوزه على مضيفه دالاس أف سي 4-2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1)، محققا انتصاره الثاني بعد الأول 3-0 الأحد الماضي.



وحذا حذوه بورتلاند عندما تغلب على ضيفه سان دييغو 3-2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2) في المباراة الثانية بعدما خسر الأولى 1-2.