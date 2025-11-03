أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستعيد بناء مواقعها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي.



وقال الرئيس بزشكيان، خلال زيارة إلى مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، «سنعاود بناء المنشآت النووية وبمزيد من القوة».



وأكد أن «هدفنا من توسيع هذه الصناعة هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، وليس إنتاج الأسلحة».



واطلع الرئيس الإيراني، خلال الزيارة التفقدية، على أحدث منجزات العلماء في مجالات الأدوية الإشعاعية والتقنيات العلاجية.



ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، عقد بزشكيان خلال الجولة اجتماعا مع كبار مسؤولي القطاع النووي الإيراني، وشدد على أن تدمير المنشآت النووية في السابق لن يعرقل مسيرة التقدم العلمي في البلاد، قائلا «سنعيد بناءها وبقوة أكبر».



وأضاف أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تهدف إلى خدمة المواطنين في مجالات الصحة والصناعة والزراعة، ولا علاقة لها بأي أبعاد عسكرية، مؤكدا أن «طهران تعتبر استخدام القنابل النووية محرما».



وشدد على أن استهداف العلماء النوويين الإيرانيين عبر الاغتيالات جاء نتيجة خشية القوى المعادية من استقلال إيران العلمي وقدرتها على المنافسة التكنولوجية.



وختم بزشكيان تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بدعم تطوير الصناعة النووية السلمية، قائلا إن مستقبل البلاد مرهون بالتقدم العلمي والاستثمار في التقنيات الحديثة.



من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران تلقت دعوات لاستئناف المحادثات.



وقالت مهاجراني، في تصريحات صحافية، إن وزارة الخارجية الايرانية تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات النووية.



وأضافت أنها ستقدم توضيحا حول فحوى هذه الرسائل وطبيعتها في الوقت المناسب.