الأمير بحث مع نائب الرئيس الصيني المستجدات الإقليمية والدولية



صاحب السمو وهان تشنغ استعرضا العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون ودفعه إلى مجالات أوسع بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة

ولي العهد ونائب الرئيس الصيني بحثا تطوير وتنمية الشراكة على كل الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والسعي نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات

رئيس الوزراء استعرض العلاقات الثنائية المميزة مع الصين وما تشهده من تطور ونمو مستمرين وبحث أوجه التعاون القائم وسبل تعزيزه في الأصعدة كافة



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بينهما ودفعه إلى مجالات أوسع بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة والتأكيد على الحرص المتبادل على توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي ووزير الأشغال العامة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان ومدير مكتب صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن العيسى وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم الناجم.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث بدأت مراسم الاستقبال بعزف السلام الوطني لكلا البلدين، ثم تفضل سموه بمصافحة نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ تشانغلين ونائب وزير النقل شو تشنغقوانغ ومبعوث الحكومة الصينية الخاصة لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ. ثم قام نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمصافحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر ووزيرة الأشغال العامة رئيسة بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم الناجم.



وعقدت بقصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي، فيما ترأس نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ عن الجانب الصيني.



هذا، وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة على كل الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والسعي نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات لتوسعة أطر العمل المشترك، كما تناولت المباحثات أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين تمثيلا لرغبة الجانبين في دعم التعاون الثنائي في كل المجالات وتطويره بمختلف الميادين.



حضر المباحثات عن جانب الكويتي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر ووزيرة الأشغال العامة رئيسة بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح وكبار المسؤولين.



حضر المباحثات عن الجانب الصيني نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ تشانغلين ونائب وزير النقل شو تشنغقوانغ ومبعوث الحكومة الصينية الخاصة لقضية الشرق الأوسط تشاى جيون ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ وكبار المسؤولين.



وأقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان مأدبة غداء على شرف نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



كما التقى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة وما تشهده من تطور ونمو مستمرين وبحث أوجه التعاون القائم وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الأشغال العامة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم الناجم.