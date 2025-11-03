بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.



وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت عبدالله العطية.