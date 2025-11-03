أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية برنامجه التدريبي «التصوير باستخدام الدرون» بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية «كونا» والقطرية «قنا».



ويتضمن البرنامج الذي يقدمه المصور وصانع المحتوى م.عمر السيد عمر ويستمر حتى 6 نوفمبر الجاري أهم أساسيات تجهيز طائرة «الدرون» وكيفية التعامل معها والتعرف على أحدث التقنيات المتاحة وكيفية الإقلاع بالطائرة والهبوط بها بأمان.



ويتطرق البرنامج إلى مهارات التحكم بالطائرة في الجو بما يخدم محتوى التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتعرف على أنظمة تثبيت وموانع الاهتزاز في طائرات «الدرون»، ما يمنحها ثباتا عاليا في الفيديو والصور لالتقاط لقطات احترافية وتوثيق المواضيع المختلفة.



ويتناول البرنامج الذي يجمع بين الجانبين النظري والعملي أيضا مبادئ التكوين في الصور والفيديو لصنع تكوين احترافي في التصوير الجوي والتعرف على القواعد المهمة في التصوير من مرحلة الأساسيات إلى الإتقان عبر الممارسة العملية بالتحكم بالطائرة والتصوير بها.