

حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس الأحد، عن إحالة إشرافيين في جهات حكومية من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.



وأكدت «نزاهة» عبر حسابها في منصة «إكس» على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونا، باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.