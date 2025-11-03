

مريم بندق



في إنجاز جديد يضاف إلى التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» والذي يخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، وتسهيلا على المواطنين وتلافيا للضغط على موقع ديوان الخدمة المدنية، تمت إضافة خدمة تسجيل الباحثين عن عمل الراغبين في التوظيف الحكومي المركزي عبر تطبيق «سهل» ليصبح التسجيل ضمن خدمات التوظيف المركزي المتوافرة على التطبيق، والتي تشمل الاستعلام عن حالة المسجل بالتوظيف، تسجيل الكادر الطبي، ومتابعة التسجيل في التوظيف.



وعلمت «الأنباء» أن إضافة هذه الخدمة على تطبيق «سهل» تمت بعد انتهاء التسجيل للفترة الـ92 الأخيرة والتي تم خلالها تسجيل ما يقارب 8000 مواطن ومواطنة خلال مدة 15 يوما أي بواقع 530 مواطنا يوميا.



وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن هذا الإجراء يتم في إطار مساعي التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الحكومية الرقمية، وإيمانا بأهمية تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا أن تطبيق «سهل» يمكن المواطنين من إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم بطريقة أكثر سرعة وسهولة.



وأوضحت أن دمج وتكامل خدمة تسجيل الباحثين عن عمل مع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يأتي لينتقل بالخدمة إلى آفاق رقمية أوسع، حيث يصبح بإمكان الباحثين عن عمل إتمام عملية التسجيل بكل يسر وسهولة، ومن أي مكان، ما يعكس حرصا على تعزيز تجربة المستخدم ورفع مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية المقدمة.



وأضافت أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية فعالة لتوزيع الحمل التشغيلي على البنية التحتية الرقمية، والحد من الاختناقات الإلكترونية التي قد تحدث على المنصات خلال فترات الذروة.



وذكرت أنه من خلال تحويل جزء من الباحثين عن عمل نحو تطبيق «سهل»، لا يتم تخفيف العبء عن موقع ديوان الخدمة المدنية فحسب، بل يتم ضمان أداء تقني أفضل وسرعة في الاستجابة للجميع. وهذا يؤكد نهج التخطيط المبكر والاستباقي في إدارة الخدمات الإلكترونية، للوصول إلى أعلى معايير الكفاءة والفعالية.



ومن الأهمية ذكر أن خدمة التسجيل للتوظيف عبر «سهل» كانت تتم لجهات حكومية محددة فقط مثل المركز الوطني للأمن السيبراني وليس لجميع الراغبين في التوظيف الحكومي المركزي لجميع الجهات الحكومية.



هذا، وينتظر 6000 مواطن من المسجلين في الفترة الـ 92 إبلاغهم بترتيب أولوية التوظيف لهم.



وحسب المتعارف عليه، فإن الديوان يبلغ المسجلين الجدد بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من انتهاء التسجيل، وتسجيل الفترة المذكورة بدأ في 3 أكتوبر وانتهى في 17 منه، وتأسيسا على ذلك، فإن أمام الديوان مهلة حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 7 الجاري لإبلاغ المسجلين بأولوية توظيفهم. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن فرق العمل تسابق الزمن لإنجاز الإجراءات المطلوبة لإبلاغ المسجلين بأولوية ترشيحهم للتوظيف في أقرب توقيت.