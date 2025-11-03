

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية بشأن منح الضبطية القضائية لـ 93 موظفا بالهيئة العامة للقوى العاملة ممن أدوا اليمين القانونية المنصوص بالمادة 133 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره. وفيما يلي الأسماء:



منيرة يوسف عبدالله العتيبي



منال ناصر محمد العجمي



سعد معيوف مسعود السرورو



العنود سليمان صالح الشمري



سعود عايض مطلق العتيبي



حمد عثمان حمد العازمي



عبدالرحمن فهيد عروان العجمي



عبد المحسن رياض مصطفى شعبان



علي أحمد حسين الفيلكاوي



نوف فيصل محمد الحربي



عبدالله عماد سيد أحمد الكندري



نوره محمد سالم العجمي



آلاء أحمد محمد جمعة



ضاري سعود عذبي الظفيري



محمد سالم سلمان العجمي



رتاج عبدالمحسن مناحي القحطاني



هبة أحمد عبدالله المسعود



خديجة عادل إبراهيم غلوم



جنان محمد سيد حسين إبراهيمي



عائشة حسين يوسف مدوه



غدير حجي فالح العازمي



يوسف عبدالله أحمد الحشان



فجر عبدالله حمد العازمي



أنفال أمين راشد الخلف



منصور محمد منصور الصفار



شيخة محمد عبدالله الظفيري



ريم سعود فهد الوهيب



شيخة عبدالحميد طه الأنصاري



فاطمة الزهراء عبدالمحسن حسين التركماني



أحمد إبراهيم أحمد جاسم



خالد بادي حبيب الشمري



ضاري فيصل عايض الضفيري



نورة عيد ناصر السبيعي



غريب عايض ظافر العجمي



فواز سعد عذبي الظفيري



منير مسند منير الهاجري



محمد حمد راشد المري



عبد العزيز مسفر علي العجمي



شقحة حجاب شاهر العنزي



نور مطلق فاج الغنيمي



نوف نواف مطر الشمري



شيخة ماجد ضحوي متعب



عبدالله عبيد طعمة الشمري



رجب مبارك مرزوق العازمي



عبدالوهاب نادر حسين رجب حسن



عبدالله عامر غزاي العنزي



تركي محمد سعود المتلقم



صقر عبدالله جاسم الجاسم



مشعل حمد فرحان جروان



يوسف حسين يوف الحاتم



البتول علي حسين الوزان



حسن محمد حسن صالح



عبدالله راضي سعود الهاجري



محمد سالم محمد بوهدور



خليفة علي خليفة عرب



خالد نواف عيد المطيري



سمر عزيز سالم الذايدي



عمر فيصل محمد العنزي



مشعل ناصر حزام المطيري



بدر سعد لافي الرجحي



اضوى ناصر عصري العنزي



محمد سلطان رشدان المطيري



محمد علاء حسين الخفاجي الجبر



خالد فيصل علي المطيري



لافي ثامر عماش مسعود



فيصل محمد ثاني الرشيدي



عبدالله جاسر بداح المطيري



أحمد علي أحمد العوضي



عبدالرحمن عبدالصمد محمد حسين



فواز نايف خليفة الخليفة



مريم محمود أحمد صرخوه



خالد جاسم محمد الصوغ



ريم يعقوب الشامي



مسفر سعيد عايض العجمي



خالد عبدالله نزال الشمري



برجس فالح برجس العجمي



أحمد مضحي عواد الزبن



حمد محمد حمد الفنيني



ماجد نصار مطلق العازمي



دانة عدنان حمزة محمد



أفراح سعد محسن العنزي



أحمد جمال أحمد الكندري



خالد عبدالرحمن خالد الجحيل



يوسف عبدالله عايش الجويسري العازمي



عبدالله فهد سعود العازمي



عبدالله إبراهيم محمد الزيد الناصر



مي حزمي حرفان السهلي



ريم مرزوق عويد العازمي



محمد جزاع جلعود الظفيري



محمد هزاع عماش المطيري



فيصل يعقوب المطاوعة



سلمان غانم الرامزي