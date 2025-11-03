

أعلنت «لولو هايبر ماركت» بفخر عن انطلاق مهرجان Driscoll’s Berrylicious، الذي يحتفي بالانتعاش والنكهة المميزة والفوائد الصحية لأفخر أنواع التوت من علامة Driscoll’s العالمية، الرائدة في إنتاج وتوريد التوت على مستوى العالم.



انطلق المهرجان بحفل افتتاح مميز أقيم في 30 أكتوبر في لولو هايبر ماركت - الري، بحضور المؤثرة أنوار سعد ومشاركة نخبة من مسؤولي وإداريي «لولو هايبر ماركت»، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحيوية، إيذانا ببداية تجربة تسوق استثنائية لعشاق التوت.



ويقدم المهرجان تشكيلة واسعة من أنواع التوت الطازج تشمل الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأحمر، والتوت الأسود، والمتوافرة في جميع فروع «لولو هايبر ماركت» في الري، والقرين، والجهراء، والسالمية، والضجيج، والفحيحيل.



كما يوفر المهرجان عروضا ترويجية مميزة لفترة محدودة، تتيح للمتسوقين فرصة مثالية للاستمتاع بهذه الفواكه الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والمذاق الفريد.



ويهدف مهرجان Berrylicious إلى تعزيز الوعي بنمط الحياة الصحي وتشجيع المستهلكين على اختيار الأغذية المفيدة، من خلال إبراز الجودة العالية والقيمة الغذائية الممتازة لتوت Driscoll’s. وتدعو «لولو هايبر ماركت» جميع عملائها إلى زيارة أقرب فرع والمشاركة في احتفالية Berrylicious للاستمتاع بأفضل العروض الحصرية على مجموعة توت Driscoll’s الفاخرة.