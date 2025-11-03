أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق عرض مميز وحصري بالتعاون مع «آلفا ستور»، الموزع المعتمد لأجهزة Apple في الكويت، والذي يعرف بتقديم أحدث منتجات Apple الأصلية واكسسواراتها، إلى جانب خدمة عملاء استثنائية وخدمات ما بعد البيع متميزة. ويأتي هذا العرض الذي يتيح للعملاء الاستفادة من خصومات تصل إلى 15% على مجموعة مختارة من منتجات Apple الأصلية واكسسواراتها، والذي يسري حتى 31 ديسمبر 2026، ضمن جهود البنك المستمرة لتقديم امتيازات حصرية ومزايا مبتكرة لعملائه تعزز من أسلوب حياتهم وتمنحهم قيمة مضافة عند تعاملهم مع البنك.



ويمنح العرض لعملاء البنك خصما بنسبة 15% على الاكسسوارات المختارة من علامات تجارية مميزة مثل UAG، Otter Box، Smart، Dicota، Anker وغيرها، بالإضافة إلى خصما بنسبة 10% على اكسسوارات Apple الأصلية، وخصما بنسبة 10% على محركات الأقراص الصلبة من LaCie، إضافة إلى خصم 5% على السعر الكامل لأجهزة Mac وخصم 5% على ساعة Apple Watch. كما يستفيد عملاء البنك حصريا من هذا العرض عند الشراء من فروع «آلفا ستور» المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمتجر، دون الحاجة لاستخدام أي بطاقة أو رمز ترويجي، حيث يكفي أن يكون العميل من عملاء البنك للاستفادة من الخصومات.