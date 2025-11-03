القاهرة - هالة عمران



استقبل د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، د.نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، حيث ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة لاستعراض ملفات التعاون محل الاهتمام المشترك بين البلدين.



وفي بداية جلسة المباحثات، رحب د.مصطفى مدبولي برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له في بلدهم مصر، قائلا: نتشرف بوجودكم لعقد اللجنة العاشرة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بعد طول انتظار، حيث مضى 6 سنوات دون أن تنعقد، لذا كنا معا حريصين على عقد هذه اللجنة والحفاظ على دورية انعقادها وتنفيذ ما يتم توقيعه من وثائق.



وأكد د.مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلا: نحن داعمون للجهود السياسية والديبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا أن لدينا إمكانات كبيرة لمضاعفة هذا الرقم، وهذا لن يتحقق إلا بجهود القطاع الخاص من البلدين، موضحا أن هذا الملف سيكون ذا أولوية للمجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، فضلا عن دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين، مؤكدا أن مجال الأدوية سيكون أحد المجالات الواعدة في هذا الإطار.



وأكد رئيس الوزراء أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة واللجان المنبثقة على المستوي الوزاري لوضع هذه الوثائق التي يتم توقيعها موضع التنفيذ في أقرب وقت.



وأشار د.نواف سلام إلى أن لبنان ستستضيف مؤتمرا كبيرا خاصا بالاستثمار، موجها الدعوة لرئيس الوزراء للمشاركة في هذا المؤتمر، وتشجيع القطاع الخاص المصري لحضوره.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء اللبناني قائلا: «قمنا بجهود إصلاحية كبيرة في المجال الإداري والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، لكن لا نزال نواجه تحديات أمنية، نمضي في مواجهتها بعزيمة ثابتة».



وأعرب د.نواف سلام، في هذا الصدد، عن تطلعه إلى دعم مصر فيما تواجهه لبنان حاليا، معربا عن الثقة في قدرة مصر على تقديم الدعم السياسي للبنان، ولاسيما بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.



وتعقيبا على ذلك، قال د.مصطفى مدبولي: «نعي تماما ما تواجهه لبنان في الجنوب، وندعم فرض سيادة لبنان على جميع المناطق اللبنانية».



وأضاف رئيس الوزراء قائلا: «بمجرد استقرار الأوضاع في الجنوب اللبناني ستكون الشركات المصرية جاهزة للدعم في مجال البنية التحتية».