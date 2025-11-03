«إذا كان الماء علمياً قد وجد على الأرض منذ 5 ملايين سنة، فلماذا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية على زجاجات الماء؟!»
بريان أوفكادي، الكوميدي الأميركي، يطرح سؤالا فكاهيا عن وضع تاريخ صلاحية على زجاجات الماء.
«نحن نرتدي 20% من ملابسنا ونهمل 80% منها!»
كيفين أوليري، المستثمر الأميركي، يؤكد أن قانون 20-80 يفسر الكثير من الأمور في حياتنا اليومية.
«لهذا السبب يختار المتنمرون ضحاياهم دوماً من الضعفاء»
ايفي بومبوراس، المذيعة الأميركية، تؤكد أن المتنمرين يتصيدون الضعفاء لأنهم يرغبون في الظهور بمظهر المنتصر، لذا ينبغي على من يريد تجنبهم ألا يبدو ضعيفا وإلا أصبح فريسة.