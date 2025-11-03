«إذا كان الماء علمياً قد وجد على الأرض منذ 5 ملايين سنة، فلماذا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية على زجاجات الماء؟!»

بريان أوفكادي، الكوميدي الأميركي، يطرح سؤالا فكاهيا عن وضع تاريخ صلاحية على زجاجات الماء.