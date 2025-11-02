أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده ستنشئ ثماني محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع روسيا.



وقال إسلامي، أثناء زيارة قام بها الأحد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الطاقة، إن «الاتفاق الجديد مع روسيا يشمل بناء أربع محطات في بوشهر وأربع محطات أخرى في مواقع تحدد لاحقا».



وأضاف أنه «بناء على الخطط الموضوعة سيتم بناء محطات الطاقة النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تتمكن الطاقة النووية المستدامة والنظيفة من توفير الكهرباء اللازمة».



وأشار إسلامي إلى أن هدف بلاده هو إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، مضيفا «لقد أعددنا الآليات المالية والاقتصادية لتنفيذ هذه المشاريع بحيث تكون ذات جدوى استثمارية واضحة».



وذكر أن مشاريع محطات الطاقة النووية ستشمل إنشاء محطات تحلية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق المحيطة، مشيرا إلى أن محطة بوشهر للتحلية ستدخل الخدمة العام المقبل بطاقة 70 ألف متر مكعب.



يذكر أن إيران تمتلك حاليا مفاعل بوشهر النووي وهي أول محطة كهروذرية من نوعها في البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية وتم تشغيلها عام 2013 بالتعاون مع روسيا.