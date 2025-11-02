افتتحت مصر وسط حضور عالمي مهيب المتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر آلاف السنين.

كشف المتحف المصري الكبير عن قطعة أثرية نادرة تعد الأقدم في تاريخه، إذ تعود إلى نحو 700 ألف عام، ما يجعلها شاهدا فريدا على وجود الإنسان المصري في عصور ما قبل التاريخ. وأوضح د.عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، أن هذه القطعة هي فأس حجرية اكتشفت في منطقة العباسية، وتم تأريخها علميا عبر دراسة الرواسب النيلية، مؤكدا أنها كانت أداة أساسية استخدمها الإنسان في الصيد وقطع الأشجار وتجهيز الطعام.



من جانبه، أوضح د.رضا سيد أحمد، أستاذ الآثار والحضارة المصرية، أن الفأس تعود إلى العصر الحجري القديم، وهو أقدم عصور ما قبل التاريخ ويمتد لنحو مليون سنة، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت بدايات تطور الإنسان وتفاعله مع البيئة قبل ظهور الحدود أو التخصصات الحضارية.



وأضاف أن الإنسان المصري القديم اعتمد على الأدوات الحجرية للبقاء في مواجهة الظروف البيئية القاسية، قبل أن ينتقل لاحقا إلى مرحلة الزراعة والاستقرار قرب مصادر المياه، ما مهد الطريق لنشوء أولى الملامح الحضارية في وادي النيل.



ويعد عرض هذه القطعة داخل المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا، إذ تمثل الفأس الحجرية أقدم دليل مادي على جذور الإنسان المصري وحضارته الممتدة عبر الزمن.