

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليارك والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراينبول والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر وكبار المسؤولين.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان.