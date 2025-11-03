بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.سالم الحاي مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية السودان أحمد التيجاني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وقالت "الزراعة" في بيان صحافي إن اللقاء الذي عقد بحضور رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة شبه الجزيرة العربية درار المصطفى وسفير جمهورية السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة سبل تنسيق التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وأوضحت أن الطرفين أشادا خلال اللقاء بجهود منظمة التنمية الزراعية، ومقرها السودان، في تعزيز سبل التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية لاسيما فيما يتعلق بمجال تجارة الماشية.

ونقل البيان عن الحاي تأكيده عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والسودان مؤكدا الحرص على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية في القطاع الزراعي والحيواني مثمنا دور (المكتب الإقليمي للمنظمة) الذي تستضيفه دولة الكويت في تعزيز التعاون والتكامل مع السودان.

واستعرض التيجاني، وفق البيان، فرص الاستثمار الواعدة والمميزات التي يمكن منحها للمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية منوها بالتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية وكافة القطاعات المعنية بالإنتاج الزراعي والحيواني مشيرا إلى ما تملكه بلاده من ثروات زراعية وحيوانية ضخمة تحقق مصالح البلدين الشقيقين.

من جهته أشاد رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة شبه الجزيرة العربية درار المصطفى - وفق البيان - بالتعاون الإيجابي بين "المنظمة" و"هيئة الزراعة" في مجالات التخضير ومكافحة الأوبئة الحيوانية والثروة السمكية.

وقال المصطفى: إن "المنظمة" تعمل على تعزيز الوثيقة الإطارية التي تتضمن في بنودها التعاون مع الكويت لموقعها الجغرافي وإمكانياتها الاقتصادية لتكون مركزا إقليميا لتجارة الماشية والأعلاف وإنتاج اللقاحات البيطرية.

وتهدف المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية لاسيما تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية.

كما تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقا للأمن الغذائي العربي علاوة على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة.

وتدعم المنظمة إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والسمكية وتعمل على النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في قطاعي الزراعة والصيد السمكي إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.