نفذت الهيئة العامة للبيئة مبادرة لزراعة 300 شتلة من نبات القرم في شاطئ المسيلة "الجانب البحري لفندق الجميرا" ضمن مشروع إعادة تأهيل البيئة الساحلية في البلاد.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم لـ "كونا" إن المبادرة التي جاءت بمشاركة فعالة من قبل رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية د.أميرة الحسن وسفراء تركيا وإندونيسيا وقيرغيزستان وشركة نفط الخليج تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي وحماية السواحل من التآكل ورفع الوعي بأهمية النباتات الساحلية في الحفاظ على التوازن البيئي.

وأضافت أن زراعة مثل هذه النباتات تأتي أيضا في إطار نشر الوعي بضرورة إعادة تأهيل البيئة والتخضير وتعزيز التوعوي البيئي لدى مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع تحقيقا لاهداف خطة التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة 2030.

وأوضحت أن هذه المبادرة تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في تحقيق رؤية دولة الكويت للتنمية البيئية المستدامة.

وأفادت الإبراهيم بأن هيئة البيئة شاركت من جهة أخرى وزارة الشؤون الاجتماعية في تدشين الحملة الوطنية "هذا دورك" من مقهى المزروعي بشاطئ شمال غرب الصليبيخات، والهادفة إلى تعزيز النظافة وحماية البيئة وبناء مجتمع واع يشارك بفعالية في تحسين جودة الحياة.

وذكرت أن المشاركة في الحملة المستمرة تأتي ضمن جهود تعزيز الوعي البيئي وتشجيع العمل التطوعي لخدمة المجتمع وحماية البيئة الساحلية.