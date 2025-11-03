أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين، تحديد هوية الرهائن الثلاثة الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس الأحد، مشيرة الى أنها تعود الى عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان، إنه "بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلات المخطوفين العقيد أساف حمامي والنقيب عومر ماكسيم ناوترا الذي يحمل الجنسية الأميركية، والرقيب أول عوز دانيال "بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراتها الثرى".