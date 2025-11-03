حنان عبد المعبود

في إطار مساعي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمراكز التابعة لها في تعزيز الوعي العلمي والصحي والمعرفي لدى الطلبة والطالبات في الكويت، تم تنظيم زيارة ميدانية لمدرسة أسماء بنت عميس المتوسطة للبنات في منطقة علي صباح السالم، بمشاركة العيادة المتنقلة لمعهد دسمان للسكري إلى جانب باص العلوم التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وباص STEAM التابع للمركز العلمي، في أجواء تفاعلية وتعليمية مميزة بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي بين الطالبات والمعلمات.

وخلال الزيارة، قام فريق المعهد بإجراء فحوصات طبية أساسية وتوزيع مطويات وكتيبات تثقيفية تتناول مواضيع مهمة حول الوقاية من مرض السكري وأهمية تبني نمط حياة صحي.

كما تم تشجيع الطالبات على الإقبال على العلوم وتنمية الشغف بالبحث والمعرفة.