عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي صباح اليوم، قسم الأسنان المتكامل في مستشفى العدان، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد، ومدير إدارة طب الأسنان الدكتور جابر تقي، ومدير مستشفى العدان الدكتور حسين الشمري، وعدد من القيادات الصحية والطواقم الطبية والفنية.

ويأتي افتتاح هذا القسم في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات الصحية وتطوير البنية الطبية في مختلف المستشفيات الحكومية، بما يواكب احتياجات المجتمع ويرسّخ الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة الصحية.

ويضم القسم ثلاث عيادات متخصصة لعلاج الأسنان، ووحدة أشعة للأسنان، إضافة إلى غرفة تعقيم مهيّأة بأحدث المعدات، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، ويسهم في دعم خدمات المستشفى والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

ويأتي تدشين هذا القسم ضمن سلسلة من الخطوات المتقدمة التي تتخذها إدارة طب الأسنان في وزارة الصحة، وحرصها المستمر على توسيع نطاق خدماتها وتوفير العناية الشاملة لكافة فئات المجتمع، لاسيما المرضى طريحي الفراش، والمرضى الذين تستدعي حالتهم البقاء لفترات طويلة داخل المستشفيات. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل وصول المرضى إلى خدمات علاج الأسنان داخل المنشآت العلاجية التي يتلقون فيها رعايتهم الأساسية، بما يعزز التكامل ويحقق تجربة علاجية متكاملة.

كما يأتي افتتاح هذا القسم مكمّلًا لما قامت به الوزارة مؤخرًا من افتتاح أقسام أسنان متكاملة في عدد من المستشفيات، منها مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية، ضمن رؤية شمولية تهدف لتوفير خدمات علاج الأسنان التخصصية داخل المستشفيات العامة، وتعزيز حضور طب الأسنان كمكوّن أساسي في منظومة الرعاية الصحية في البلاد.

وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في تنفيذ مشاريعها التوسعية وتحديث مرافقها الصحية وتزويدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والتجهيزات المتقدمة، سعيًا لتقديم خدمات طبية رائدة، وتعزيز جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين، وتحقيق مستهدفات التحديث والتطوير في القطاع الصحي في البلاد.