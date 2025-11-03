استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه بن السلطان عزلان محب الدين شاه واعضاء المجلس كلا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والدكتور عبدالله غول والدكتورة رجاء عيسى القرق ومدير المركز الدكتور فرحان نظامي والدكتور باسل عبدالجابر مصطفى وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن العيسى ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان.