مجدداً إحاطة الجهات علماً: بالالتزام بتعيين المرشحين الحاصلين على مؤهلات مطابقة للاحتياجات المرسلة منها وكذلك «المخصصة»

مريم بندق



علمت «الأنباء» أن جهود ديوان الخدمة المدنية أثمرت استكمال إجراءات إعلان دفعة ترشيح كبيرة للتوظيف، وجار اعتماد خطة المرحلة الثانية من احتياجات الجهات الحكومية.



وأوضحت مصادر لـ«الأنباء» أن فرق العمل بديوان الخدمة المدنية تستعد لإعلان دفعة مرشحين للتوظيف باعتبارها من الدفعات الرئيسية الكبيرة فور اعتماد خطة الاحتياجات الحكومية.



وشددت المصادر على أنه من خلال آلية معممة على الوزارات والإدارات الحكومية أحاط الديوان مجددا جميع الجهات الحكومية علما للعام الثاني على التوالي بأنه في حال ورود طلبات توظيف على بندي العقود أو الاستعانة بخبرات غير الكويتيين فسيتم اعتبارها احتياجا فعليا، وبناء عليه يتم ترشيح الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف من حملة المؤهلات ذاتها للتعيين، وقد أبلغت هذه الآلية رسميا لهذه الجهات من 1 أبريل 2024.



وأضافت: ولعل أهم مزايا هذه الآلية أن الديوان ايضا أحاط الجهات الحكومية بمراعاة الخريجين الحاصلين على مؤهلات مخصصة للجهة، وفي الوقت نفسه مراعاة الاحتياجات الفعلية لجميع قطاعات ومراكز العمل للجهة ذاتها، بهدف أن تكون الجهة ملتزمة بتعيين المرشحين للعمل من قبل الديوان حسب الدرجات المالية المعتمدة.