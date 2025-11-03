استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه بن السلطان عزلان محب الدين شاه وأعضاء المجلس كل من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والدكتور عبدالله غول والدكتورة رجاء عيسى القرق ومدير المركز الدكتور فرحان نظامي والدكتور باسل عبدالجابر مصطفى وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان وكبار المسؤولين.