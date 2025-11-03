قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الإثنين، إن ما تسمى لجنة الأمن في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) أقرت مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست، تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمصادقة على مشروع القانون.

ونقلت عن وسائل إعلام الاحتلال أن الطريق طويلة أمام تشريع قانون «إعدام الأسرى» بشكل نهائي ولكن من الممكن تسريع الإجراءات بدعم من رئيس حكومة الاحتلال.

كما نقل إعلام الاحتلال عن الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قوله بعد المصادقة على المشروع «أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون الإعدام».

يذكر أن القانون كان أحد بنود الاتفاقات التي وقعت لتشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو وبن غفير عام 2022.

وينص مشروع القانون على إعدام أسرى تسببوا في وفاة إسرائيليين بدافع «عنصري أو كراهية لإلحاق الضرر».