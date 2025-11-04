

الدوحة - فريد عبدالباقي



ترفع الأندية الخليجية شعار التعويض مساء اليوم في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، حيث يخوض السد القطري مواجهة من العيار الثقيل أمام أهلي جدة السعودي في الـ 7 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، فيما يستقبل اتحاد جدة السعودي نظيره الشارقة الإماراتي على ملعب الإنماء بجدة، في الـ 9:15 مساء حيث تتطلع الفرق الأربعة لتعزيز حظوظها في سباق التأهل إلى ثمن نهائي البطولة عن منطقة الغرب.



ويدخل السد القطري اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز، بعد 3 جولات لم يذق فيها طعم الفوز، إذ تعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي بنتيجة 1-1، قبل أن يتعرض للخسارة الأولى أمام الهلال السعودي 1-3 في الجولة الماضية، والتي احتل بها المركز التاسع برصيد نقطتين فقط، ويأمل في أن تكون مواجهة أهلي جدة السعودي نقطة تحول في مشواره القاري، خصوصا بعد استعادة توازنه محليا بفوز عريض على الريان 5-1 في الدوري القطري، وهو انتصار أعاد الثقة للاعبيه بعد سلسلة نتائج سلبية.



في المقابل، يدخل الأهلي السعودي حامل اللقب اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكاسح في الجولة الماضية على الغرافة القطري برباعية دون رد، ليصل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ويأمل الفريق الذي يقوده الألماني ماتياس يايسله في الحفاظ على نغمة الانتصارات والاقتراب من حسم التأهل المبكر للدور التالي.



وفي جدة، يسعى اتحاد جدة إلى تأكيد عودته للمسار الصحيح عندما يستقبل الشارقة الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الإنماء، بعد أن حقق فوزا كبيرا على الشرطة العراقي 4-1 في الجولة الماضية، أعاد به شيئا من بريقه بعد خسارتين أمام الوحدة وشباب الأهلي في الجولتين الافتتاحيتين، والتي احتل بها المركز السابع برصيد 3 نقاط، بينما يتقدم عليه الشارقة في المركز السادس بـ 4 نقاط.



أما الشارقة، فيدخل المباراة وسط تراجع في النتائج بعد بداية قوية، حيث تعادل مع السد، وخسر بخماسية أمام تراكتور الإيراني، ثم ودع كأس رئيس الدولة الإماراتية أمام فريق من الدرجة الثانية، وخسر في الدوري الإماراتي أمام شباب الأهلي.