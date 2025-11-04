

استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه إلتشي 3-1 ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، بعد أسبوع على سقوطه في مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.



ورفع العملاق الكاتالوني رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني الذي كان قد خسره مؤقتا لمصلحة فياريال (23) الفائز على رايو فايكانو برباعية نظيفة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول الذي كان أسقطه في الكلاسيكو 2-1، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.



وتناوب الثلاثي لامين جمال (9) وفيران توريس (11) والإنجليزي ماركوس راشفورد (11) على تسجيل أهداف البلاوغرانا، بعدما كان رافا مير قد قلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول للضيوف (42).



وقال توريس «وجدنا روحنا وكثافتنا في اللعب. أعتقد أننا نعود إلى نسخة برشلونة العام الماضي، فقد قدمنا كل شيء من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وسنستمر على هذا النهج».



وأوقف ديبورتيفو ألافيس اندفاعة ضيفه اسبانيول بتغلبه عليه 2-1.



ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى هدفي دينيس سواريس (5) والأرجنتيني لوكاس بويي (40) الذي طرد في اللحظات الأخيرة (90+1)، وسجل روبرتو فيرنانديس هدف اسبانيول الوحيد (56).



وتجمّد رصيد اسبانيول عند 18 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع ونقطة عن بيتيس الخامس.



في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن ليدخل في سباق المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.



وأنهى ألافيس سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للنادي الكاتالوني في مختلف المسابقات.



وفي مباراة أخرى، استغل سلتا فيغو النقص العددي لمضيفه ليفانتي وتغلب عليه 2-1.



وسجل أوسكار مينغويسا (40) وميغل رومان (90+1) هدفي سلتا فيغو، والهندوراسي كيرفين أرياغا (66) هدف ليفانتي الذي أكمل معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه أوناي فينسيدور في الدقيقة 29.



وعزز سلتا فيغو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي ليفانتي على أبواب منطقة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا الثامن عشر.