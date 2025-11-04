

القاهرة - محمد سامي



أجريت اليوم في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، والتي أسفرت عن مواجهات قوية تنتظر ممثلي الكرة المصرية الأربعة في الموسم القاري الجديد.



في بطولة دوري أبطال أفريقيا، جاءت القرعة قوية للنادي الأهلي، حيث وقع في المجموعة الثانية إلى جانب يانغ أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في مجموعة نارية تضم 3 أندية من أبطال القارة في السابق باستثناء الفريق التنزاني.



بينما يخوض بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة تحديا بالغ الصعوبة في المجموعة الأولى إلى جانب نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي في رحلة الدفاع عن لقبه القاري الذي توج به العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه.



وجاءت بقية مجموعات دوري الأبطال على النحو التالي:



المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديموقراطية).



المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - سيمبا التنزاني - بيترو أتلتيكو الأنغولي - ستاد مالي.



أما في بطولة كأس الكونفدرالية، فوضعت القرعة الزمالك والمصري البورسعيدي معا للعام الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة، إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي.



ومن المقرر أن يستهل الزمالك مشواره القاري باستضافة زيسكو في القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري، بينما يلتقي المصري علي أرضه مع كايزر تشيفز، بينما سيلتقي الفريقان المصريان وجها لوجه في الجولتين الثالثة والرابعة، في صدام قد يكون حاسما لتحديد ملامح بطاقتي التأهل.



وجاءت بقية مجموعات الكونفدرالية كالتالي:



المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) - دجوليبا (مالي) - أولمبيك آسفي (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار).



المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - مانييما يونيون (الكونغو الديموقراطية) - عزام (تنزانيا) - نيروبي (كينيا)



المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد (الجزائر) - ستيلينبوش (جنوب أفريقيا) - أوتوهو (الكونغو) - سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا).