

فاز ميلان على ضيفه روما 1-0 حارماً إياه من اعتلاء الصدارة ضمن المرحلة العاشرة من بطولة إيطاليا، فعلى ملعب «سان سيرو»، حرم ميلان نظيره روما من اعتلاء الصدارة واستغلال تعثر نابولي، بتفوقه عليه 1-0. ويدين فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بفوزه إلى هدف الصربي ستراهينيا بافلوفيتش (39).



ولم يذق فريق «روسونيري» طعم الخسارة منذ 23 أغسطس والهزيمة في المرحلة الافتتاحية أمام كريمونيزي 1-2، محققا سلسلة من 9 مباريات من دون خسارة (6 انتصارات مقابل 3 تعادلات).



من جهته، فشل روما الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2001 في استغلال تعثر نابولي ومني بخسارته الأولى في ثلاث مباريات.



وحصل «الذئاب» على ركلة جزاء بعد لمسة يد من الفرنسي يوسف فوفانا داخل المنطقة، غير أن الحارس مايك مينيان تصدى لتسديدة الأرجنتيني باولو ديبالا بطريقة مذهلة قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وعاد بولونيا إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بارما المنقوص 3-1. وفرط بيزا بتقدمه بهدفين أمام مضيفه تورينو ليعود بتعادل 2-2.



ورفع تورينو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يقبع بيزا في المركز السابع عشر مع 6 نقاط. وفشل فيورنتينا في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بخسارته أمام ضيفه ليتشي بهدف الألباني ميدون بيريشا.