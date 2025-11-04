أحرزت الكويتية د.نوف الحمدان المركز الثالث في مسابقة «الأطروحة في ثلاث دقائق» بنسختها الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.



وأعربت د.الحمدان الحاصلة على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة الكويت لـ «كونا» عن سعادتها لحصولها على المركز الثالث في المسابقة «الأطروحة في ثلاث دقائق» بنسختها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد تقديم «عرض متميز» للأطروحة البحثية عن تحضير مركبات ذات صفات ضوئية قادرة على قتل الخلايا السرطانية وتستخدم للعلاج الضوئي الديناميكي.



وتقدمت د.الحمدان بالشكر والتقدير لجامعة حمد بن خليفة «عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» على هذه المسابقة التي تهدف إلى مساعدة طلاب الدراسات العليا على عرض أطروحتهم البحثية بلغة بسيطة في ثلاث دقائق فقط أمام لجنة التحكيم وجمهور غير مختص، كما تقدمت بالشكر لكلية الدراسات العليا في جامعة الكويت على إتاحة الفرصة في المشاركة بالمسابقة.



وتضم هذه النسخة من المسابقة متسابقين ممثلين لجامعات من 17 دولة هي الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.