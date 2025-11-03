twitter facebook whatsapp viber email ممثل صاحب السمو سمو رئيس الوزراء يتوجه إلى قطر لترؤس وفد الكويت في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية 3 نوفمبر 2025 المصدر : الأنباء A+ A- ممثل صاحب السمو سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء محييا مودعيه قبل التوجه إلى قطر ممثل صاحب السمو الأمير سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء متوجها اليوم إلى دولة قطر الشقيقة غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، البلاد اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.