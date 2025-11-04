أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق برنامج دعم خاص لسورية تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».



وأوضح أردوغان، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ41 للجنة في مركز إسطنبول للمؤتمرات، أن البرنامج يتضمن دعم التعليم وتبادل الخبراء والدراسات والتحليلات وتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات.



وقال أردوغان إن «الشعب السوري عانى خلال نحو أربعة عشر عاما آلاما كبيرة، وتكبد تضحيات جسيمة نتيجة ممارسات نظام البعث والمنظمات الإرهابية، لافتا إلى أن «أكثر من مليون سوري استشهدوا وفقدوا أرواحهم، فيما اضطر 3.6 ملايين إلى اللجوء إلى تركيا، وملايين آخرون إلى بلدان أخرى».



ولفت إلى أن هذه المرحلة الصعبة انتهت بتحرير سورية في الثامن من ديسمبر الماضي وأن البلاد تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، بدأت مراحل الإصلاح وإعادة الإعمار.



وأكد أن تركيا ستواصل دعم الشعب السوري في مختلف المجالات من المواصلات إلى التعليم، والأمن والصحة والخدمات الاجتماعية، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.



وأعرب الرئيس التركي عن سعادته بمشاركة سورية في «الكومسيك» بعد فترة طويلة من الانقطاع، مبينا أن دعم اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مهم جدا، حيث إن اندماج سورية مع اقتصادات المنطقة سيساعد في تعزيز التنمية والاستقرار.



وبين أردوغان أن العقوبات المفروضة على سورية شكلت عراقيل جدية أمام التنمية الاقتصادية، إلا أنها بدأت ترفع تدريجيا لفضل جهود ومساهمات تركيا، وأن القطاع الخاص بدأ يوجه استثماراته نحوها، مشيرا إلى أن نهوض سورية من جديد وعودتها إلى ازدهارها السابق من أهم أولوياتنا ونشجع على الاستثمار فيها».