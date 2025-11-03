علماء يحذرون: إدمان الذكاء الاصطناعي يهدد العقل البشري

تتزايد التحذيرات العلمية من ظاهرة مقلقة بدأت تنتشر بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي حول العالم، إذ تؤكد دراسات حديثة أن الاستخدام المفرط لروبوتات الدردشة مثل «تشات جي بي تي» (ChatGPT) وClaude وReplika لم يعد مجرد عادة رقمية، بل تحول لدى بعض المستخدمين إلى اعتماد نفسي خطير، يتسبب في حالات من الذهان والانعزال الاجتماعي، ويهدد بفصل الإنسان عن واقعه.



فقد كشف علماء النفس أن عددا متزايدا من المستخدمين باتوا يتعاملون مع هذه الأنظمة كأصدقاء مقربين أو شركاء عاطفيين أو حتى معالجين نفسيين، ما خلق علاقة إدمانية عاطفية قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الإدراك والسلوك، وفق تقرير نشرته «ديلي ميل» البريطانية.



ووفق تقرير لصحيفة ديلي ميل، أظهر خبراء علم النفس أن عددا متزايدا من المستخدمين يتعاملون مع هذه الأنظمة كأصدقاء مقربين أو شركاء عاطفيين، ما يخلق علاقة إدمانية تمنح شعورا مؤقتا بالراحة والتفاهم، لكنها تعمق الانفصال عن الواقع. ويصف العلماء هذه الحالة بـ «الذهان الناتج عن الذكاء الاصطناعي» (AI Psychosis)، حيث يشارك النظام المستخدم أوهامه ويعززها بدلا من تصحيحها.



الأستاذة روبين فيلدمان من جامعة كاليفورنيا حذرت من أن روبوتات الدردشة تخلق «وهم الواقع»، وهو وهم قوي وخطير خصوصا لدى من يعانون ضعف الارتباط بالعالم الحقيقي. كما أوضح البروفيسور سورين أوسترغارد أن النماذج اللغوية تؤكد معتقدات المستخدم بشكل متكرر، ما يجعل التجربة «إدمانا يشبه محادثة النفس».



وفي تقرير لشركة OpenAI، أظهرت البيانات أن 0.07% من مستخدمي ChatGPT أبدوا علامات على الذهان أو الميول الانتحارية، أي نحو 560 ألف شخص أسبوعيا، ما دفع الشركة إلى تعديل أنظمتها للحد من السلوكيات المفرطة في إرضاء المستخدمين.