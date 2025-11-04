

في إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع من عملاء البنك للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ومؤسسة لوياك غير الهادفة للربح، بتوزيع كسوة الشتاء على الأسر المتعففة، حيث قامت الجمعية بتنظيم هذه الفعالية والتي لاقت نجاحا كبيرا.

وعن ترتيبات توزيع كسوة الشتاء، قالت أماني الورع - نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري: جاءت فكرة توزيع كسوة الشتاء على الأسر المتعففة متزامنة مع دخول موسم البرد، حيث تأتي هذه البادرة إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير الملابس الشتوية لأبناء هذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والدفء إلى قلوبهم، وذلك حرصا من البنك على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع فئات المجتمع كافة.

وأضافت أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي شامل يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، منوهة أن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الحاصلة على جائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي لعام 2023 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهي حملة مبتكرة تشجع ذوي الأيادي البيضاء على فعل الخير، وقد ساهمت وما زالت تسهم في تأكيد التكافل والتضامن الاجتماعي وهو الهدف الذي يصبو إليه البنك التجاري دوما.



وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، بينت الورع أنه يمكن لعملاء البنك الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية وخدمة «الأونلاين»، حيث سيقوم البنك بالتبرع بمبلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم المتبرع من عملاء البنك بإيداعه في حساب الجمعيات والجهات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون والتي تحتفظ بحسابات لدى البنك ويمكن للعميل الاختيار من بين تلك الجمعيات من خلال صفحة التبرعات على موقع البنك الإلكتروني www.cbk.com.