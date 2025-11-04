طارق عرابي



في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة المستمر نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وانسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية، أعلنت «التجارة» عن استكمال عملية رقمنة جميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته «التجارة» ظهر أمس برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، أكدت خلاله على أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية الوزارة لتوحيد وتكامل الأنظمة الحكومية بهدف تسهيل إجراءات المبادرين وأصحاب المشاريع، وتبسيط خطوات إصدار التراخيص التجارية وتحديثها ومتابعتها إلكترونيا دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.



واضافت الجعيدان أن هذا الربط يهدف إلى الحفاظ على الأموال العامة، باعتبار أن المشاريع المعنية ممولة من الصندوق الوطني، مما يستلزم أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بها من خلال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه الجهة الممولة والمشرفة على تنفيذها. ويعزز هذا الإجراء مبادئ الشفافية والرقابة المشتركة بين الجهتين.



وفي الوقت ذاته، أعلنت الجعيدان عن قيام وزارة التجارة والصناعة بتخصيص شاشة إلكترونية خاصة للصندوق الوطني ضمن أنظمة الوزارة، تغطي الأنشطة الخاضعة لإشراف الصندوق الوطني وعددها عشرة أنشطة، من بينها حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار، ومسرعات الأعمال، بحيث تنجز جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأنشطة ـ سواء التأسيس أو الإلغاء أو التجديد أو الموافقات، بشكل إلكتروني بالكامل وبدون الحاجة لأي معاملات ورقية، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.



بدورها، أكدت مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسمة الجاسم، ان عملية الربط بين «التجارة» و«صندوق المشروعات» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير منظومة ريادة الاعمال في الكويت.



واضافت أن هذا التعاون إنما يعكس مدى حرص الصندوق والوزارة على دعم بيئة الاعمال وتمكين المبادرين، كما يمهد لتبسيط الاجراءات وتسريع الخدمات المقدمة لرواد الأعمال بما يواكب أهداف التحول الرقمي بين الجهتين.