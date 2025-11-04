الاستثمار في المعرفة والفكر المستنير هو جزء أساسي من مسؤولية الدولة تجاه حاضرها ومستقبلها

متحف قصر السلام أحد المعالم الثقافية الوطنية التي تهدف إلى توثيق تاريخ الدولة الحديثة ومراحل تطورها

المتحف يحفظ ذاكرة الدولة ويقدمها للأجيال الحالية واللاحقة ويتيح مادة موثقة للمهتمين بالشأن الكويتي



أقام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي في قصر السلام مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه بن السلطان عزلان محب الدين شاه وأعضاء المجلس كلا من سمو الشيخ د.محمد الصباح ود.عبدالله غول والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ود.رجاء عيسى القرق ومدير المركز د.فرحان نظامي ود.باسل عبدالجابر مصطفى.



حضر المأدبة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان وعدد من قيادات المؤسسة.



هذا، وقد قام رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بجولة في متحف قصر السلام، حيث قدمت المشرف العام على المتحف الشيخة منى الجابر العبدالله شرحا حول مسارات المتحف وقاعاته الرئيسة التي تبرز جوانب مهمة من تاريخ دولة الكويت وما يضمه المتحف من مقتنيات ووثائق وصور تؤرخ لتطور الدولة ورموزها ومؤسساتها وتعكس ثراء الإرث الوطني.



هذا وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي أن دولة الكويت تولي أهمية كبيرة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية الدولية، وفي مقدمتها مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار في المعرفة والفكر المستنير هو جزء أساسي من مسؤولية الدولة تجاه حاضرها ومستقبلها.



وأشار إلى أن متحف قصر السلام بات اليوم أحد المعالم الثقافية الوطنية التي تهدف إلى توثيق تاريخ الدولة الحديثة ومراحل تطورها ودورها الإنساني والديبلوماسي، وبين أن المتحف لا يقتصر على عرض مقتنيات تاريخية بل يؤدي وظيفة أعمق تتمثل في حفظ الذاكرة العامة للدولة وتقديمها بصورة منظمة للأجيال الحالية واللاحقة وإتاحة مادة موثقة للباحثين والمهتمين بالشأن الكويتي بما يسهم في تعزيز وعي المجتمع بتاريخ بلاده ومسؤولياته.