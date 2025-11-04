استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه ابن السلطان عزلان محب الدين شاه وأعضاء المجلس كلا من: سمو الشيخ د. محمد الصباح ود. عبدالله غول ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ود. رجاء عيسى القرق ومدير المركز د. فرحان نظامي ود. باسل عبدالجابر مصطفى، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان وكبار المسؤولين.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان رئيس مجلس الإدارة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا روزلين موراوتا والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر وكبار المسؤولين.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوسيه راؤول مولينو رئيس جمهورية بنما الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سيلفاني بورتون رئيسة كومنولث دومينيكا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولكومنولث دومينيكا وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول بيا ـ رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكاميرون الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ولجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق كل الرقي والنماء.