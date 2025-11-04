رباب الجوهري



نظمت أكاديمية «اكتفاء»، إحدى أبرز الأكاديميات التعليمية والاستشارية والتوعوية المتخصصة، ندوة بعنوان «من التحليل إلى القرار- افهم التداول صح» مؤخرا، بحضور أكثر من 120 متداولا ومهتما بالشأن المالي.



وجاء تنظيم المؤتمر في ظل النمو المتسارع في عالم التداول والاستثمار ورفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.



كما جاء المؤتمر ليجمع بين التعليم، الاستشارة والتطبيق العملي، مقدما محتوى ثريا حول مفاهيم التداول الحديثة وأدوات التحليل المالي والفني لا سيما أن الأكاديمية ترى أن المعرفة هي حجر الأساس في رحلة التداول الناجح، لذلك تقدم برامج تدريبية وورش عمل تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بإشراف نخبة من الخبراء والمستشارين الماليين.



وتنوعت فقرات المؤتمر بين جلسات حوارية تفاعلية ومسابقات وجوائز تشجيعية، ما أضفى أجواء من الحماس والتفاعـــل بين الحضور.



واستهلت الجلسات بكلمة المستشار الاقتصادي والمالي وأحد مؤسسي الأكاديمية محمد ثروت الذي أكد أهمية اتخاذ القرار الاستثماري المبني على التحليل الواعي والفهم العميق للسوق، حيث ألقى كلمته حول أهمية اكتفاء في تعليم وتوعية المتداولين، كما نوه عن تعاقد الأكاديمية مع أكاديمية بريطانية تعليمية في مجال التداول والتي تقدم شهادات معترف بها عالميا.



فيما شاركت هالة الشربيني بورقة عمل حول أساسيات التداول للمبتدئين، وآليات عمل التداول وكيفية تلافي الأخطاء والمخاطر التي تواجهه عمليات التداول.



كما قدمت المحاضرة آمنة العتيبي جلسة قيمة حول التحليل الأساسي والكلاسيكي.



تلتها مداخلة من أبو عادل القرش الذي تطرق إلى المعايير الأساسية لاختيار منصة تداول موثوقة وآمنة.



فيما اختتم المؤتمر بكلمة قدمهــا شايـــع الشايع استعرض خلالها استراتيجيته الخاصة في تحليل الذهب، التي نالت تفاعلا كبيرا من الحضور.



وأشار الشايع إلى أن أكاديمية «اكتفاء» أثبتت مكانتها كمنصة رائدة تجمع بين المعرفة، التطبيق، والوعي المالي، واضعة هدفها الأسمى في تمكين المتداولين من اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الفهم والتحليل لا العشوائية والمضاربة.