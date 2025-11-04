أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق باقة المتقاعدين الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى إثراء تجربة التقاعد من خلال مزيج قوي من المزايا المصرفية، والخدمات الصحيــــة، والعروض التي تناسب نمط حياتهم، كما تعكس هذه الباقة الحصرية التزام «الوطني» العميق بدعم مجتمع المتقاعدين.



ويفتخر البنك بكونه الوحيد الذي يمتلك فرعا داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يؤكد حرصه على خدمة المتقاعدين في المكان الذي يهمهم أكثر.



مزايا مصرفية مصممة لهم خصوصاً



توفر باقة المتقاعدين من بنك الكويت الوطني أسعار فائدة تنافسية على الودائع وخدمات مصرفية متميزة تضمن راحة البال المالية. يمكن للمتقاعدين الاستفادة من معدل فائدة مميز يبلغ حتى 3.875% بحسب نوع ومدة الوديعة.



كما يحق لهم الحصول على بطاقات ائتمان مجانية مدى الحياة (Visa Signature, World Mastercard, Visa Platinum) عند تحويل المعاش التقاعدي أو إيداع مبلغ مؤهل.



سهولة وراحة حتى باب منزلك



يقدم بنك الكويت الوطني الآن الخدمات «المصرفية المنزلية» للمتقاعدين من مشتركي باقة «الذهبي»، بعد أن كانت هذه الخدمات سابقا حصرية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة Privilege، وذلك من خلال شركاء موثوقين مثل Peacock Concierge وQ’go Concierge، حيث يمكن للمتقاعدين تسلم مستنداتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يوفر الجهد والوقت.



مزايا الصحة والعافية



يحصل المتقاعدون على اشتراك مجاني في برنامج ريان للرعاية من مستشفى السيف، الذي يشمل خيارات مثل نقاط استرداد نقدي، أو استشارات مجانية، أو فحوصات مخبرية حسب الحاجة. كما يقدم بنك الكويت الوطني تقييما صحيا شاملا بالتعاون مع شبكة فوزية سلطان للرعاية الصحية، يشمل الصحة الجسدية والنفسية كخدمة متكاملة لمرة واحدة يقدمها فريق طبي متخصص.



عروض السفر ونمط الحياة



لجعل السفر أكثر متعة، يحصل المتقاعدون على خصم فوري بنسبة 5% على باقات Q’go للعطلات، بما في ذلك تذاكر الطيران والفنادق. يمكن الوصول إلى العروض بسهولة عبر تطبيق NBK Mobile أو الموقع الإلكتروني أو صالات Q’go VIP.



ولمحبي التكنولوجيا، يقدم البنك خصما فوريا بنسبة 2% في معارض X-Cite عند الشراء باستخدام بطاقات NBK الائتمانية (باستثناء منتجات Apple والبطاقات المسبقة الدفع)، بالإضافة إلى 10% نقاط KWT عند استخدام بطاقة NBK Visa Infinite.



وتعليقا على إطلاق هذه الباقة الحصرية للمتقاعدين، قال نائب مساعد الرئيس - مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، عبدالله النجدي: نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن التقاعد هو بداية فصل جديد مليء بالفرص والراحة، لذلك صممنا هذه الباقة بعناية لتجسد تقديرنا للمتقاعدين، من خلال الجمع بين الأمان المالي والمزايا التي تحدث فرقا حقيقيا في حياة المتقاعد.



ويواصل بنك الكويت الوطني الابتكار والاستثمار في مبادرات تعزز رفاهية المجتمع، لضمان تجربة مصرفية شاملة، مريحة، ومجزية لعملائه.