في إطار التزامه المستمر بتطوير الكفاءات المصرفية في مجالات إدارة الثروات وتقديم الخدمات الاستثمارية المميزة، اختتم بنك بوبيان النسخة السابعة من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية بالتعاون مع مؤسســــــة يوروموني العالمية، وذلك ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى بناء نموذج تدريبي متطور يجمع بين المهارات الفنية والشخصية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الصناعة المصرفية العالمية. وجاءت النسخة السابعة من الأكاديمية تحت عنوان «المهارات الشخصية»، حيث ركزت على تطوير المعايير السلوكية والمهنية لموظفي مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، وتعزيز مهاراتهم في التواصل والتعامل مع العملاء، وتقنيات حل المشكلات إلى جانب القدرة على الإنصات والتفاعل الإيجابي، وتبني نهج يعزز الثقة المتبادلة بين موظفي البنك وعملائه. كما تضمنت الجلسات التفاعلية تدريبات عملية ودراسات لشركات عالمية مثل Apple وAmazon وBarclays تم خلالها مناقشة أفضل الممارسات في خدمة العملاء وإدارة التجربة المصرفية وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العميل وتعزيز قدرة الموظفين على التعامل باحترافية في بيئة عمل سريعة التغيير. وتميزت هذه النسخة بتطبيق برنامج تدريبي مكثف حول المهارات الشخصية والتواصل الفعال، إلى جانب تجربة تفاعلية متقدمة دمجت بين التدريب الجماعي والتدريب الشخصي (One-to-One Coaching)، شارك فيها نحو 23 من موظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة بهدف تعزيز الكفاءة المهنية والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الدقيقة في بيئة عمل سريعة التغير.



من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس إن المرحلة الحالية من الأكاديمية ركزت على تعزيز المهارات السلوكية ومهارات التواصل المهني، وهو ما يشكل الأساس في بناء الثقة وتعزيز العلاقة بين موظفي إدارة الثروات وعملائهم. وأضاف أن هذا المستوى صمم بعناية من قبل نخبة من الخبراء لتزويد فريق الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بأحدث المهارات التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مهنية مع مختلف شرائح العملاء من خلال نهج استشاري قائم على الشفافية والاحترافية، إلى جانب جلسات تطبيقية، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم النظرية على مواقف واقعية تحاكي بيئة العمل المصرفي. وفي هذه السياق، قال مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي إن المستوى السابع من الأكاديمية يعكس التزام البنك المتواصل بتطوير منظومة الخدمات المصرفية الخاصة من خلال مواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية في مجالات التحليل المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن المشاركين تمكنوا خلال هذا المستوى من اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات عبر منهجية تدريب تفاعلية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتطرقت إلى أحدث مفاهيم التحليل المالي وإدارة المخاطر وإستراتيجيات التداول الحديثة.



من جانبه، قدم المستشار المعتمد في مؤسسة يوروموني العالمية سرمد حمادي سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات السلوك المهني وخدمة العملاء وحل المشكلات، مستعرضا أساليب وأدوات التعامل مع المواقف واتخاذ القرارات في بيئة العمل السريعة التغير.