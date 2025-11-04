يعتبر الجوز من أهم الأطعمة لصحة الإنسان، ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتحافظ على الدماغ والقلب والجمال. وفيما يلي أهم فوائده:



- تحسين وظائف الدماغ: يحتوي الجوز على نسب مثالية من أوميغا-3 وأوميغا-6، بالإضافة إلى البوليفينولات التي تحمي الخلايا العصبية من التلف. كما يحتوي على فيتامين E الذي يسهم في منع التدهور المعرفي والحفاظ على النشاط الذهني.



- حماية القلب والأوعية الدموية: يضم الجوز إل-أرغينين الذي يقوي جدران الأوعية الدموية، كما يساعد الماغنيسيوم والبوتاسيوم على الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية. وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على خفض مستوى الكوليسترول الضار.



- الوقاية من السرطان: يحتوي الجوز على حمض أورسوليك الذي يثبط نمو الخلايا السرطانية، والإيلاغيتانين الذي يمتلك نشاطا مضادا للأورام. كما يحتوي على الميلاتونين الذي ينظم التوازن الهرموني ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض.



- تنظيم الهضم وصحة الأمعاء: الجوز غني بالألياف الغذائية التي تحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسن خصائص البريبايوتيك لصحة الجهاز الهضمي. كما يمتلك تأثيرا مضادا للالتهابات يساعد في علاج القرحة وتحسين الهضم.



- الحفاظ على الشباب والجمال: يحتوي الجوز على النحاس الذي يحفز إنتاج الكولاجين، والزنك المفيد لصحة الشعر والأظافر. كما تحمي مضادات الأكسدة الجلد من الشيخوخة الضوئية وتسهم في الحفاظ على حيوية الشباب والجمال.



المصدر:«فيستي. رو»